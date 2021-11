OTSEBLOGI | Meistrite liiga: võitu vajavad Inter ja Šahtar heitlevad omavahel, õhtul lähevad vastamisi PSG ja Man City

Septembris Pariisis toimunud kohtumine nende klubide vahel lõppes PSG 2:0 võiduga.

Kumbki meeskond veel edasipääsu kaheksandikfinaali vormistanud ei ole, kuid täna on neil see võimalus. Manchester City kindlustab edasipääsu, kui nad suudavad kaotust vältida või Club Brugge ei suuda teises mängus võita Leipzigi. Võidu korral on Cityle tagatud alagrupi esikoht.

PSG aitaks edasi võit City üle või viik, kui Club Brugge ei saa jagu Leipzigist. Play-off'i koht on Prantsuse klubile tagatud ka kaotuse korral, kui Club Brugge Leipzigile samuti kaotab.



B-alagrupis on selg vastu seina Madridi Atleticol, kes peab konkurentsis püsimiseks alistama kodus AC Milani. Liverpoolil on koht 16 parema seas juba kindel. Porto pääseb edasi, kui võidab Liverpooli ning Atletico kaotab Milanile. Itaalia klubi jaoks on samuti võit elulise tähtsusega.



C-alagrupist on juba edasi pääsenud Amsterdami Ajax, kellega võib täna liituda Dortmundi Borussia, kui ta saab jagu Lissaboni Sportingust. Portugali klubi seevastu vajab edasipääsuks Dortmundi vastu vähemalt kaheväravalist võitu.