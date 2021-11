Veel üks nimekas treener andis Manchester Unitedile korvi

Varem on Unitedi pakkumisele eitavalt vastanud ka hetkel tööta olev Prantsuse legend Zinedine Zidane. Pühapäeval ametist vabastatud norralase Ole Gunnar Solskjaeri asendamiseks kaalutakse meedia teatel veel Brendan Rodgersi, Ralf Rangnicki, Luis Enrique ja Julen Lopetegui kandidatuuri.

Usutavasti oli kandidaatide nimekirjas kõrgel kohal ka Maurico Pochettino nimi, kuid argentiinlane ütles avalikult, et on pühendunud oma tööle PSG-s ega soovi, et teda Unitedi peatreenerikohaga seostataks.