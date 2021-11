Karim Benzema mõisteti seksivideoga väljapressimises süüdi

Valbuenalt üritasid väidetavalt raha välja pressida Benzema lapsepõlvesõber Karim Zenati ja veel kaks isikut. 2015. aastal, kui juhtunu rambivalgusesse tiriti, ütles üks uurimisega lähedalt seotud isik meediale, et Benzema leppis oma sõbraga kokku, mida ta peaks oma toonasele tiimikaaslasele Valbuenale ütlema, et ta maksma ärgitada. Prantsuse uudisteagentuuri M6 teatel olid Benzema täpsed sõnad: "Ära muretse. Tal pole muud valikut. Ma panen ta mõistma. Ta maksab."

Sellekohane vestlus Benzema ja Valbuena vahel olevat aset leidnud 2015. aasta oktoobris, kui nad valmistusid mõlemad Prantsusmaa koondisega sõprusmänguks Armeeniaga, mis toimus Nizzas. Benzema olevat väitnud, et tegemist oli sõbraliku jutuajamisega, mille käigus ta andis Valbuenale lihtsalt teada, et selline video eksisteerib. Prokurörid väidavad aga, et Benzema tegutses selles olukorras väljapressijate vahendajana.