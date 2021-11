ERR vahendab algaval laskesuusatamise hooajal 56 otseülekannet

Eesti Rahvusringhäälingu kanalid vahendavad eestlastele kokku 56 otseülekannet kümnelt erinevalt MK-etapilt Euroopas, teiste seas toob ERR koju kätte ajaloo esimese Otepääl toimuva MK-etapi märtsi teisel nädalal. Tänavuse hooaja MK-sari algab traditsiooniliselt Rootsis, Östersundis ja esimeseks sõiduks on naiste 15 kilomeetri tavadistants, mille otseülekanne algab ETVs laupäeval kell 12.30. Samal päeval astuvad starti ka mehed – kell 15.45 algab otseülekanne 20 kilomeetri tavadistantsilt.

“Laskesuusatamise teleülekannete populaarsus on kasvanud iga aastaga,” märgib ERR-i sporditoimetuse juht Rivo Saarna ja lisab, et jalgpalli suurturniiride otsustavate mängude kõrval on laskesuusatamise ülekannete näol tegemist Eesti kõige populaarsema telespordialaga, mida igal nädalalõpul vaatab mitusada tuhat Eesti inimest.