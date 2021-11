Kataris arreteeriti jalgpalli MM-i ettevalmistusi kajastanud Norra ajakirjanikud

Pühapäevase seisuga jäi 2022. aasta MM-i alguseni täpselt aasta. Halvor Ekelandi (32) ja Lokman Ghorbani (45) pidanuks juba samal päeval lennuki peale istuma ja esmaspäva hommikul kodumaale tagasi jõudma, kuid nad sattusid hoopis pokri.

Mehed ei tea, mille eest nad kinni võeti. Samuti pole seda infot jagatud nende tööandja NRK-iga. Abu Dhabis asuva Norra saatkonna abiga pääsesid ajakirjanikud teisipäeva hilisõhtul vabadusse ning on praeguseks teel koju.

"Oleme esiteks väga õnnelikud, et mõlemad on väljaspool ohtu ja teel koju. Rääkisin nendega täna hommikul. Nad olid läbielatust mõjutatud, kuid nad said lõpuks süüa ja natuke magada. See juhtum oli meie jaoks kõrgeima prioriteediga. Oleme teinud kõik endast oleneva, et Gorbani ja Ekeland vabaks lastakse ja nad turvaliselt Norra saaks naasta," ütles NRK direktor Thor Gjermund Eriksen.

Norra välisministeerium kinnitas, et ajakirjanikud võeti Kataris kinni tööülesandeid täites, kuid nad on vabaks lastud neile ametlikku süüdistust esitamata.

NRK-s hakati häirekella lööma, kui ajakirjanikud ei võtnud toimetusega enne planeeritud väljalendu ühendust, nagu kokku oli lepitud. Toimetus sai seejärel kinnituse, et mehed lennukile ei astunud. Peagi saadi teada, et nad on arreteeritud.

Halvor Ekeland on NRK spordiajakirjanik, kes on viimastel aastatel kajastanud mitmeid Katari MM-iga seotud uudiseid. Fotograaf Lokman Ghorbani on MM-iga seoses käinud samuti mitmel Katari välislähetusel.

Seekord viibiti Kataris alates 14. novembril. Järgmisel päeval oli neil kokku lepitud kohtumine ühe Katari režiimi kriitikuga, kes aga arreteeriti mõned tunnid enne intervjuud - seda kinnitas ka inimõigusorganisatsioon Amnesty International.

NRK kinnitas, et Ekeland ja Ghorbani on Katari võimudega alati oma töölähetuse eesmärke avatult jaganud.

"Ajakirjandusvabadus on NRK ja kogu sõltumatu meedia jaoks alati olnud fundamentaalse tähtsusega. Me pole saanud Katari võimudelt ühtegi selgitust, kuid olukorda on raske tõlgendada millegi muu kui rünnakuna vaba ajakirjanduse vastu," ütles Eriksen.