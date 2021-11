Manchester Unitedi ajutine peatreener Carrick: see võit oli Olele

"Viimased paar päeva pole kellegi jaoks lihtsad olnud ning tundub, et see tulemus oli Olele," ütles Unitedi mängijana 2008. aastal Meistrite liiga võitnud Carrick.

Mängu ajal avaldati meedias, et Manchester United on uue peatreeneri otsinguil pöördunud endise FC Barcelona juhendaja Ernesto Valverde poole. Endine Tottenhami loots Maurici Pochettino ütles eile, et on rahul oma praeguse tööga Pariisi Saint-Germainis ega taha, et teda Manchesteri-juttudega häiritaks.