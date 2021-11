Jalgpalliikoon Ronaldinho on taas seadusega pahuksis

2002. aasta MM-i võitja on saanud teda taga otsivatelt kohtutäituritelt kümneid hoiatusi. Kui ta oma endisele partnerile Priscilla Coelhole raha üle ei kanna, võidakse tema varad külmutada ja arestida.

Coelho advokaat rääkis ajalehele Globo, et 41-aastasel eksjalgpalluril pole õigust otsust edasi kaevata, sest seaduslikult registreeritud vabaabielu käigus sai kokku lepitud 100 000 reaali suurustes kuumaksetes (15 970 eurot), mida Ronaldinho on juba hakanud tasuma.

Enne koduaresti jäämist pakuti Ronaldinhole kuuldavasti tööd tema endises koduklubis Barcelonas, kuid uue klubi presidendi Joan Laporta ajal pole see enam jutuks tulnud.

Ajaleht El Pais kirjutas aasta alguses, et pärast vangistusest vabanemist on Ronaldinho teeninud rohkem kui viis miljonit reaali (800 000 eurot), kuid sellest hoolimata on ta Coelho ees võetud rahalistes kohustustes graafikust maha jäänud.