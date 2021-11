Koroonapassi nõue tekitab Soome jäähokis pingeid

Teade tekitas hokifännides vastakaid reaktsioone. Kui Tappara poolehoidjad on uudist kommenteerinud peamiselt mõõdukalt ja mõistvalt, siis Ilvese fännid on märksa enam ärritunud.

Tappara meeskonna Facebooki lehe vastaval uudisel oli esmaspäeval 88 kommentaari, Ilvese lehel ligi 400 kommentaari. Tasub mainida, et Tapparal on seejuures Facebookis umbes 20 000 fänni rohkem kui Ilvesel.

Ilvese meeskonna müügi- ja üritustejuht Lasse Fihl ütles Ilta-Sanomatele, et usub, et suurem osa fänne mõistab, et koroonapassi nõudmine ei ole Ilvese enda teha.

"Tuleb meeles pidada, et see on väga väike osa huvilisi, kes seda arutelu peavad. Neid äärmusi on, eriti koroonapassi vastaste seas. See näib kulgevat üldjoontes sama rada nagu selleteemaline debatt riiklikul tasandil," sõnas Fihl.