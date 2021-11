Elfyn Evans ei pea end Toyota uueks esinumbriks: meil on kõigil võrdsed võimalused

"Ma ei tunne, et meil oleks Toyotas üldse esinumber. Inimesed võivad seda arvata [et mina olen uus esinumber], sest mul on järgmisel aastal kõige rohkem kogemusi. Meie meeskond on tugev just seetõttu, et kõigil on võrdsed võimalused," välistas Evans, et ta võiks 2022. aastal saada erikohtlemise osaliseks.