Adamo paljastas, et Hyundai on ehitanud kaks täiesti erinevat hübriidautot

Portaali DirtFish küsimusele, kui suur osa autost, mida Hyundai Motorsport on 2022. aasta hooajaks seni testinud, kantakse üle tegelikku Rally1 masinasse, oli meeskonna juhi Andrea Adamo vastus etteaimatavalt täpne. "Veljed," ütles ta.

"Ainus asi, mis sarnaneb praegusele autole, mida olete näinud, on veljed ja ma ei tee nalja."

Adamo kinnitas, et Hyundai on ehitanud kaks hübriidautot, millest esimene oli kõigest praegu testimisele mineva masina prototüüp.

"Senine auto oli prototüüp," ütles ta. “Panime selle üsna kiiresti kokku, et saaksime kogemusi uue loomiseks. Ja ma pean ütlema, et mu inimesed on seda teinud – ma räägin alati oma inimestest – ja mulle väga meeldib nendega koos töötada ja ma olen nende üle uhke."

"Kuid seekord on nad šassii, käigukasti ja mootori vahel teinud midagi uskumatut. Oleme ümber kujundanud käigukasti korpuse, oleme ümber kujundanud sisemised osad ja oleme ümber kujundanud ka tagumise diferentsiaali, et muuta see erinevaks nagu iga kuradi asi, mida ma teile rääkisin. Kardaanvõll on erinev, kuna muutsime liine, kuid veovõlli on muudetud nii, et see sobiks uute asjadega. Üles-parempoolne on erinev. Kõik on erinev," sõnas Adamo.

“Töökoda on teinud midagi uskumatut, ostuosakond on teinud midagi uskumatut. Kõik, mida nad nägid, et oleks vaja muuta, on tehtud. Seega on selles autos iga tükk ümber tehtud. Suur töö on tehtud," lisas tiimijuht.

Adamo viskas ühtlasi nalja, et tal on väga hea meel, et prototüüpi ehk valet masinat jälgisid huviga ka tema konkurendid.