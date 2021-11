Kaspar Treier eakaaslaste karmist hooaja algusest: välismaal ongi raske, neil on surve peal

Koos Treieriga aastaid erinevate vanuseklasside koondistes põhiraskust kandnud Henri Drell ja Kristian Kullamäe tulevad valikmängudele vastu olukorras, kus mänguaeg on napp või suisa olematu.

„Oleme ikka omavahel rääkinud. Nende olukord on päris keeruline, aga nad teevad trenni väga kõvade võistkondade juures. See neile halb ei ole. Välismaal ongi raske, konkurents on välismängijate vahel suur ja neil on surve peal. Mida kõrgemaks tase läheb, seda suurem surve on,” ütles Treier.

Tartust sirgunud Treierile annab eelise Itaalia korvpallikodakondsus, mida Drellil Itaalias ja Kullamäel Hispaanias pole.

„Mina survet otseselt ei tunneta. Mängijate turu osas on minul see väiksem. Mõnes mõttes olen välismängija, aga itaallane ka. See toob mulle palju juurde,” selgitas ta.

Mängunälg on suur

Koondises on Drellil ja Kullamäel võimalus ennast lahti mängida. Kui hästi see välja tuleb, on omaette küsimus.

„Mängunälg on poistel suur. Oleme noored ja mängutahe on alati sama. Nii kiirelt see veel ei muutu. Peame agressiivsed olema ja noorust kasutama,” lausus Treier. Eesti kohtub neljapäeval võõrsil Saksamaaga ja pühapäeval Tallinnas Iisraeliga.

Peatreener Jukka Toijala on koondiseakna eel öelnud, et Maik-Kalev Kotsari ja Janari Jõesaare eemalejäämisel tuleb Eestil ilmselt pisut stiili muuta ja proovida vahepeal tavapärasest aeglasemat mängujoonist. Esimeses kahes trennis veel detailide juurde ei mindud.

„Hetkel pole Toijala midagi muutnud. Praegu vaatame kõige kergemaid ja tavalisemaid asju. Midagi ilmselt muudetakse, aga põhibaas on olemas ja see jääb ka. Meil on see eelis, et oleme mitu koondiseakent koos mänginud ja tunneme üksteist väga hästi. Meie mäng ei ole praegu liiga robustne,” rääkis Treier.

Treierist sai tsenter

Treier on Sassaris teist hooaega. Võrreldes mullusega läheb klubil kehvemini – pärast viite järjestikust kaotust ollakse alles 14. kohal – aga eestlase roll on pisut kasvanud. Mitte küll palju, sest näiteks Itaalia liigas on keskmiselt üheksast minutist saanud 11.