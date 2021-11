Tõnis Kasemets, eestlasest autospordiproff Ameerikas

Tõnis, viimati intervjueerisin sind 15 aastat tagasi, kui olid jõudnud ChampCar vormelisarja (tänane Indycar Series) ja osalenud viiel etapil. Mis sai aga unistusest sarjas kanda kinnitada?

Kahjuks lõppes see minu jaoks kiirelt ja peamiseks põhjuseks oli raha. USA-s on tihti nii, et kui sa alustad, siis paljud inimesed aitavad ja toetavad. Aga kui sa lõpuks jõuad kuhugi välja, siis kõik väiksed toetajad arvavad, et nad on oma töö teinud ja lõpetavad toetamise. Nad arvavad, et sa oled jõudnud tipptasemele ja et nüüd tulevad suursponsorid, nagu mingi a la Coca-Cola või McDonalds ja aitavad sind edasi. Päriselus see aga nii ei toimi ja neid väikseid toetajaid on jätkuvalt vaja. Eks siis õpid ka tundma, kes on su tõelised sõbrad.

Mainisid tookord, et veel üheks sinu unistuseks oli oma tiimi asutamine ja sellega tipptasemel, Indycar sarjas osalemine.

Seni pole veel unistus täitunud, aga meeskond on olemas ja viimastel aastatel olemegi IMSA sportautode sarjas osalenud oma tiimiga, milleks on Wulver Racing. Kogu süsteem on olemas – meeskond, veokid jms. Kas me kunagi Indycar sarja jõuame või ei, eks see paistab, aga päris võimatu see ka pole.

Kuigi ChampCar sarjas jätkata polnud võimalik, oled sa tänaseni kõik need aastad siiski võidu sõitnud, hoolimata sellest, et oled juba 47-aastane. Pisik on ikka veres?

Ma ei tea isegi, kas see sõitmine iseenesest on enam minu jaoks nii oluline, aga see on nagu iseenda kontroll, kas sa saad ikka veel hakkama. Igal aastal on vajadus ennast kontrollida, kas ma püsin veel tipptasemel või ei. Samas tegelen veel palju muude asjadega – tiim võtab oma aja, õpetan ja juhendan noori võidusõitjad jne. Aga on hea, kui pääsed kümmekond korda aastas rooli taha erinevate autodega, ja kui sa kihutad veel esimeste hulgas ning vahel teed veel kuskil mõne rajarekordi, siis tead, sinus on veel see kiirus olemas. Kuigi jah, vanus ja kondid annavad endast vahel märku.