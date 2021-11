Müncheni Bayern kärbib vaktsineerimata staarmängijate palka

Klubi on neid hoiatanud, et iga mängu või treeningu eest, mis neil tuleb eneseisolatsiooni tõttu vahele jätta, jäävad nad töötasuta, vahendas ajaleht Bild.

Ajakirja Kicker teatel on mehed väga ärritunud, et uudis nende palgakärpest avalikkusesse lekkis.

"Kõik on püüdnud vaktsineerimatuse probleemile lahendust leida. See pole tulemust toonud. Võibolla see nüüd töötab," ütles palgakärbet toetav endine Bayerni juhatuse esimees Karl-Heinz Rummenigge.