Diego Maradona maeti hauarüüstajate hirmus ilma südameta

Telesaates "La Mesa de Juana Viale" käis oma raamatut tutvustamas Nelson Castro, kes on teose "Diego tervis" autor. Selles on ta detailselt uurinud Maradona viimaste päevade tervislikke andmeid ning põhjusi, mis tema surmani viisid.

"See oli tiimitöö. Oli väga raske pääseda ligi kõikidele Diegoga seotud meditsiinilistele allikatele. Need andmed on ühtlasi aluseks tulevastele biograafiatele," rääkis Castro.

"Gimnasia La Plata klubi (treener Maradona viimane tööandja - toim) ultrafännid plaanisid surnuaeda sisse murda ja ta südame välja võtta. See tohutu jultumus ei saanud teoks. Kui sellest teada saadi, tõmmati tal süda välja. Seda tehti ka selleks, et südant uurida, sest see oli väga tähtis organ tema surma põhjuse määramiseks. Ilmselgelt on info selline, et ta maeti ilma südameta," rääkis Castro.