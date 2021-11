HC Tallinn peab rootslastega mõlemad euromängud Tallinnas

"Omavaheliste läbirääkimiste tulemusena saavutasime kokkuleppe, et koduliigas hetkel viiendat kohta hoidvad rootslased tulevad siia ning loobuvad oma kodumängust. Eks neil on ka juba tihe kalender selja taga, kuna on eurosarjas pidanud läbima juba kaks ringi. Nende kodumängu läheduses oli kaks Rootsi liiga mängu ning ilmselt soovisid selle nädalavahetuse mängijatele taastumiseks anda. Mängisime HC Tallinnaga ka ise eelmine hooaeg mõlemad euromängud Ystads IF-ga võõrsil ning meeskonnavaimule tulevad lühikese lennureisiga euromängud samuti vaid kasuks, kuna võistkond saab paar päeva koos hotellis olla ja kõik täielikult käsipallile keskenduda. Meil on samuti hea meel, et Tallinna käsipallirahvas saab üle pika aja oma silmaga näha maailma käsipalli tippriigi Rootsi tippvõistkonda," lausus HC Tallinna eestvedaja Risto Lepp.