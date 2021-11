Seifi jäetud kiri paljastas, miks Slovakkia hokiklubi juht endalt elu võttis

Slovakkia meedia kirjutab, et Pasek jättis maha ka kirja, milles tunnistab, et tundis end Sadecky surmas vastutavana. Nimelt oli mängija hooaja alguses kurtnud, et tunneb end halvasti, kuid tema tervist lähemalt uurima ei hakatud. Alles pärast surma avastati tal südamelihase põletik.