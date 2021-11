Ralf Schumacher: normaalsetes tingimustes pole Verstappenil Hamiltoni vastu võimalustki

Verstappeni edu kaks etappi enne hooaja lõppu on Hamiltoni ees kaheksa punkti. Viimasel kahel võidusõidul on triumfeerinud aga Hamilton ja Verstappen on leppinud teise kohaga. F1 karjääri jooksul kuus etappi võitnud Schumacheri sõnul on ohjad juba briti käes.