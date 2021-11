Jari-Matti Latvala: mõistsin tänavu, miks minust ei saanud kunagi maailmameistrit

Ralliportaal DirtFish uuris Latvalalt, mida ta tänavu enim õppis. "Vaadates meie sõitjaid, mida nad teevad ja missugustele asjadele keskenduvad... Seda on kurb öelda, aga praeguseid mehi vaadates mõistan, miks minust ei saanud sõitjana maailmameistrit," vastas Latvala. "Seda oli tore õppida, aga samal ajal oli see ka veidi kurb."

Hooajale tagasi vaadates lisas Latvala, et aasta on olnud täiuslik. "Rohkemat pole võimalik küsida. See on perfektne hooaeg," rõõmustas soomlane.