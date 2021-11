Pikad pissipausid võivad meestennisistidele kalliks maksma minna

ATP on mängijatele esialgu saatnud vaid 2022. aastast kehtima hakkavate reeglite kavandi. The Sun kirjutab vastavale memole viidates, et mängijatel on lubatud võtta vaid üks tualetipaus mängu peale ning see ei tohi kesta üle kolme minuti. Aeg läheb käima mängija tualetti jõudes. Pausi tohib võtta vaid peale seti lõppu.

Pukikohtunikel on õigus liiga kauaks vetsu jäävaid mängijaid aja viivitamise eest hoiatada. Kui mängija soovib ka riideid vahetada, siis selleks on lubatud küsida kaks minutit lisaaega.

Tualetipausid olid kuum teema tänavusel US Openil, kus neid kippus ära kasutama Kreeka staar Stefanos Tsitsipas. Šotlane Andy Murray kahtlustas, et Tsitsipas kasutas neid nende pea viietunnise maratonmatši jooksul nn "taktikalisteks pausideks".

"Kaotasin tema vastu austuse. Kas te arvate, et see on normaalne? Ma arvan, et see on nonsenss. Ja ta teab seda samuti," ütles Murray.