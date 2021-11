Rajajulgestajat kritiseerinud Red Bulli pealik esines avaliku vabandusega

Horner teatas, et on nõus isiklikult vabandama kõnealuse rajajulgestaja ees ning lisas, et on valmis järgmise aasta veebruaris osalema FIA rahvusvahelises kohtunike programmis. "Minu viha polnud suunatud ühe kindla isiku peale. See oli seotud olukorraga, kus ühele sõitjale ei lehvitatud kollaseid lippe, teine sõitja nägi üht lippu ja kolmandale näidati topeltlippe," jätkas britt. "Me saame sellest olukorrast õppida. Kuid sõnum kõikidele rajajulgestajatele: me vajame teid ja te teete suurepärast tööd. Palun vabandust, kui keegi solvus."