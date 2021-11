Selgus majas: Southgate jätkab Inglismaa peatreenerina ka pärast järgmise aasta MMi

"Seda meeskonda juhendada on endiselt uskumatullt suur privileeg. Meie ees on suurepärane võimalus," kommenteeris Southgate. "Tahaksin kasutada võimalust ning tänada mängijaid ja tugimeeskonda nende raske töö eest. Ma tean, et nii nemad kui fännid on põnevil selles osas, mida see meeskond võib tulevikus saavutada."