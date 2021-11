Manchester Unitedi uus peatreener on selgunud?

The Independent kirjutab, et 49-aastane Pochettino on kahel korral lasknud käest võimaluse Unitedit juhendada ning seekord ta seda viga korrata ei kavatse. Argentiinlane olevat valmis ameti üle võtma enne järgmist suve.

BBC väidab, et Pocchetino pole PSG-s väga õnnelik, sest tema rolliks on seal olla vaid esindusmeeskonna peatreeneriks, samas kui kõigi jalgpalliga laiemalt seotud küsimustega tegeleb klubi spordidirektor Leonardo.

Lisaks pole saladuseks, et PSG rikkad omanikud Katarist on suured Zinedine Zidane`i talendi austajad ning võivad Pocchetino esimesel võimalusel prantslasega välja vahetada.



Zidane`ile lähedalseisvad allikad on omakorda väitnud, et prantslane pole hetkel Manchester Unitedi juhendamisest huvitatud.



United vallandas Ole Gunnar Solskjaeri eile ning määras klubi ajutiseks juhendajaks senise abitreeneri Michael Carricki.



Lisaks Pocchetinole kaaluvat Unitedi juhtkond Amsterdami Ajaxi peatreeneri Erik Ten Hagi ja endise Liverpooli bossi, praegu Leicester Cityt juhendava Brendan Rodgersi palkamist. Üheks võimalikuks treeneri kandidaadiks olevat ka klubi endine mängija Laurent Blanc.