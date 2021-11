Markus Kajak WSK Final Cup'l kuues

"Kõik oli suures plaanis hästi. Hetkel on maailmas klassis OK-Junior klassis konkurents väga tugev, lausa superkõrge. Mina tegin oma ära ja pääsesin finaali. Oleks võinud muidugi paremini minna, kuid võidusõit kord juba on selline," ütles Dubnitski oma nädalavahetuse kohta. "Olen rahul, et kiirus on olemas ja suudan konkureerida. Et stabiilselt maailma parimate vastu võidu sõita, tuleb rohkem tööd teha ka muude aspektidega. Hetkel klassis OK-Junior sõites näen paralleeli klassiga Mini - selleks, et rohkem areneda, tuleb siin selle tasemega rohkem sõita, sest nii oled tugevamatega koos, tekib õige tunne ja see aitab kõigele kaasa."