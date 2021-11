KATKEND SABONISE RAAMATUST | Žalgiris ja alkohol: jõime end veinist silmini täis, unustades üleüldse, et hommikul tuleb lennujaama sõita

Selles raamatus avaneb Sabonis ehk Sabas, nagu teda Leedus tuntakse, nii sportlase, sõbra kui pereinimesena. Leedu ajakirjanike koostatud raamatus saavad peale Sabonise pereliikmete sõna paljud kaasaegsed ja lähedased, juttu tuleb nii aastatest Žalgirises kui Nõukogude Liidu koondises, karjäärist NBAs ja Euroopas, mängudest Leedu koondise eest. Kõige selle vahel on hulk lustakaid ja isiklikke lugusid, mis kinnitab, et ka legendid on lõpuks ikkagi inimesed. Eestikeelse väljaande jaoks on Arvydas Sabonisega seotud mälestusi jaganud ka rida Eesti korvpalliga tihedalt seotud inimesi.

Raamatus tuleb pikemalt juttu ka võitude tähistamisest, mis käis ikka alkoholi abil.

Järgnevalt üks katkend raamatust:

"Kui me mängu võitsime, tahtsime kogu südamest rõõmustada. Giedraitis (Henrikas Giedraitis, treener ja endine Žalgirise mängija – autori märkus) õpetas kord: „Lähme garaaži, lahendame kolmeliitrise ja pole kellegi asi.” Aga meie ei tahtnud garaaži sügavuses istuda. Milleks üldse pingutada, kui ei või rõõmu tunda? Leedus on selline suhtumine nõukogude ajast jäänud – lõbutseda ei tohi, jumal hoidku. Sellepärast mehed ka garaažiboksides kükitasid. Ainult et ega teagi, mis see parem on – seal garaažiboksis, kus keegi ei näe, või avalikkuses, kus sa ei tee suuri sigadusi, ei saa end ükskõik kuidas näidata. Me polnud ju alkohoolikud. Praegused korvpallurid on teistsugused, nende huvid on teised, aga nad on ka nõrgad – millest nad toituvad?"

Üheksakümnendatel tuli Žalgirisel eriti palju reisida – nii maad mööda kui õhu teel. Mõned lennud on Arvydasele eriti eredalt meelde jäänud: