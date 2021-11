TÄISPIKKUSES | Anett Kontaveit pressikonverentsil: minu järgmine unistus on muidugi võita suure slämmi turniir

Kontaveit tunnistas, et tema järgmine suur eesmärk on võita suur slämm.

"Olen saanud nüüd paar päeva mõelda ja eks mu unistus on muidugi võita suure slämmi turniir. Kõige tähtsam on aga, et eesmärgid oleksid arengupõhised. Tahan parandada oma mängu ja füüsilist seisu. Kuni arenguprotsess jätkub ja on positiivne, siis tulevad ka tulemused," ütles maailma seitsmes reket.