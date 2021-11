Kadunud Hiina tennisist ilmus videosilla abil avalikkuse ette

"30-minutilise kõne alguses tänas Peng Shuai ROK-i , et nad tema heaolu pärast muretsesid. Ta selgitas, et ta elab Pekingis oma kodus turvaliselt ja hästi, kuid soovib, et praegu austataks tema privaatsust. Ta eelistab hetkel aega veeta oma sõprade ja perega. Sellegipoolest jätkab ta tennisega tegelemist," teatas olümpiakomitee.

Hiinlanna kadumine tekitas laialdast muret. Sõna võtsid nii rahvusvaheline tenniseliit WTA, rahvusvahelised sporditähed kui ka valitsused, mis kutsusid Hiinat üles tõestama, et Pengi olukord on ohutu.

Hiinlanna on karjääri tipphetkel asunud maailma edetabelis 14. kohal. 2014. aastal jõudis ta US Openil poolfinaali. Veelgi edukam on ta olnud paarismängus, kus on võitnud nii Wimbledoni kui Prantsusmaa lahtised.