Rait Ratasepp on ujunud Tallinnast Tartusse ning peagi saab jalgrattaga sõidetud Eestist Hispaania lõunatippu ja tagasi

„Hea on mõelda, et järgmine nädal saab see läbi,” tõdes Ratasepp katsumuse 49. päeva hommikul Delfi Spordile. „Vaimselt on lihtsamaks läinud. 41. triatloniga sai pinge maha ja seejärel on kergem olnud.”

Kui üheks sihiks oli isiklikku rekordit tähistavad 41 täispikka triatloni, siis lisaks võtab ultramees triatlone nö kümne kaupa. „Praegu mõtlen selle peale, et saaks 50 tehtud. Kui 50 saab täis, siis on näha, kas lõpus läheb ka füüsiliselt raskeks. Eelnevatel kordadel on lõpus ikka raskeks läinud, kuna mõtled juba finiši peale. Samas tunnen, et keha ootab ka juba lõppu.”

Praegu on Ratasepa sõnul füüsiliselt kõik hästi. „Lihaste poolest ei ole midagi muutunud. Kõik on korras. Haavandiga tegelen ja sellel hoian silma peal,” lisas ta.

Viimasel ajal on rohkem muret olnud unega. „Uni on katkendlik. Magan veidike kehvemini. Sääsed ja söömine on und seganud,” tunnistas ta.

Samal ajal teeb Ratasepp tööd juba selle nimel, kuidas katsumuse järel varustus taas kõik kodumaale saada. „Lõpetan katsumuse 3. detsembril ning juba 4. detsembril tuleb auto laevale panna. Seekord ma ise laevareisi kaasa ei tee. Lõuna-Hispaanias istun juba ise rooli ja sõidan koju. See võtab viis ööpäeva. Teel Eestisse on vahepeal vaja talverehvid ka osta,” rääkis Ratasepp, mis teda katsumuse järel ees ootab.

Praeguseks on Ratasepp Fuerteventural läbinud ja ebainimlikke distantse. Ujumises täitus pühapäevaga 180 km ehk sisuliselt on ultramees ujunud Tallinnast Tartusse. Teisipäeval saab jalgrattal läbitud aga 9000 km. Sellise kilometraažiga jõuaks Eestist Hispaania lõunatippu ja tagasi.