Ogier: vahel ma kahetsen, et karjäärile lõplikult punkti ei pannud

Ogier ütles DirtFishile, et kuigi tunneb, et osaliselt karjääri lõpetamine oli tema jaoks "õige otsus", kahetseb ta vahepeal, et WRC-ga lõplikult hüvasti ei jätnud. Prantslane tunnistas, et vajaks pausi.

"Tahaksin kõige rohkem oma aega nautida koos poja ja naisega," lausus Ogier.

"Elus on kõige jaoks oma aeg ja ma pole veel nii vana, nii et vahepeal ma kahetsen, et ma lõplikult ei lõpetanud, sest ma pean juba lähiajal hakkama Monte jaoks valmistuma ja see ei tee mind ausalt öeldes väga õnnelikuks," tunnistas prantslane.

Uue hooaja esimene ralli Monte Carlos sõidetakse 20.-23. jaanuarini. Kuigi Ogier teeb 2022. aastal Toyotas kaasa pooliku hooaja, on tema osalemine avarallil kindel.

"Kuid ma arvan, et karjääri lõpetamiseks polegi ideaalset varianti. Aga ma tõesti tunnen, et vajan pausi. Võib-olla on asi selles, et ma olen alati olnud äärmuslik. Kui ma midagi teen, siis ma teen seda 100% või ma ei tee seda üldse," lisas 37-aastane Ogier.