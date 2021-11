NBA-s vallandati selle hooaja esimene peatreener

Viimasest kaheksast mängust seitse kaotanud Kings on tänavu võitnud kuus matši ja kaotanud 11. See annab läänekonverentsis 12. koha.

Kings pääses NBA-s viimati play-off'i 2006. aastal, see põud on NBA pikim. 15 aasta jooksul on Kingsil olnud kümme peatreenerit, kusjuures Waltoni võiduprotsent (42,2) on neist parim.