Jari-Matti Latvala hiilgavast debüüdist: meil olid parimad sõitjad, minu töö oli nagu puhkus

"Praegu on on natuke tühi tunne. Oleme näinud nii palju vaeva, et võita võistkondlik ja individuaalne tiitel. Ainus, mida oskan öelda - olen tohutult tänulik meie tiimile. Meie võistkond on fantastiline, suurepärased inimesed, parimad rallisõitjad. Minu töö on nagu puhkus," rääkis Latvala WRC otseülekandes.

"Võitsime sel hooajal kümme rallit. See on rohkem kui ma oleks osanud kunagi mõelda. Natuke on kurb, et praeguse põlvkonna autode aeg läbi on, aga ootame põnevusega uut ajastut. Me ei tea absoluutselt, kui kaugel uue autoga oleme ja kui hea see on. Vähemalt on selge, et meil on suurepärased sõitjad," lausus Latvala.