VIDEO | Mehhikos vägeva turniiri teinud Kontaveit jõudis koju. Sõõrumaa: see, mida sa aasta lõpus tegid, oli ime!

"Mul on äärmiselt hea meel öelda kogu Eesti sportlaskonna poolt tänusõnad, et sa tõid meieni need spordi kõige magusamad võimalused, mida sport sellisel puhul pakkuda võib. Eriti ma tahan tänada sind selle eest, et ma arvan, et neid inimesi tegelikult ei ole palju, kes uskusid, et sa jõuad maailma esikümnesse. See, kuhu sa tegelikult jõudsid ja olid, oli niikuinii Eesti tennise jaoks suur saavutus. Aga see, mida sa tegid aasta lõpuga, viimase kahe-kolme kuuga, see on ime! See ime saab sündida ainult siis, kui usk vastu peab. Hoia seda usku. See ei ole ainult tennisele, sinule ja spordile tähtis. Tänases Eestis on usk iseendaga hakkama saada kõige tähtsam, sest üsna tihti me kipume ajama oma ebaedu süüd kellegi teise kaela. Nagu sa tead, kui sa ebaõnnestud, on see sinu mure, aga kui tulevad sellised hetked, on see terve Eesti rõõm."