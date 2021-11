VIDEO | Üheksanda järjestikuse vastase nokauti löönud Crawford kaitses edukalt WBO tiitlit

Matš leidis oma lõpu 10. raundis, kui Crawford Porteri kahel korral pikali lõi ning viimase treenerist isa Kenny Porter kohtunikul sekkuda palus.

34-aastane Crawford jätkab seega oma täiuslikku seeriat, olles võitnud kõik 38 matši ning 29 neist nokaudiga. Porteri saldoks on nüüd 31 võitu, 4 kaotust ja 1 viik. Nokaudiga võite on Crawfordil järjest üheksa - see seeria ulatub 2016. aasta detsembrisse. WBO tiitlivööd hoiab Crawford alates 2018. aasta juunist.

Poksifännid on juba pikemat aega nõudnud Crawfordi kohtumist 31-aastase Errol Spence'iga, kelle omanduses on kergkeskkaalu IBF-i ja WBC tiitlivööd, kuid mingil põhjusel pole see vastasseis veel teoks saanud. Ilmselt on ainult aja küsimus, mil osapooled siiski avalikkuse survel kokkuleppe peavad saavutama.