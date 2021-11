FOTOD | Vormel 1 hooaja eelviimane etapp toimub poolelioleval ehitusplatsil

"Nad on ajakavast maas, aga töötavad sõna otseses mõttes 24/7. Nägin hommikul mõningaid pilte ning nad on teinud tohutuid edusamme. Aga ikkagi, palju on veel teha. Kõik, mis on vaja turvalise etapi läbiviimiseks, saab tehtud. Olen selles kindel," ütles F1 võistluste direktor Michael Masi.

F1 sarja boss Stefano Domanicali kommenteeris, et tavaliselt võtab vormel 1 ringraja ehitamine aega kaks nädalat, kuid Jeddah' tänavaringraja ehitus algas alles üheksa kuud tagasi.

"Oleme kindlad, et promootor töötab päevad ja ööd, et valmis saada. Nad on tõesti väga-väga kõvasti tööd teinud. Te näete, millise investeeringu nad on teinud. Olen kindel, et järgmiseks hooajaks on see täiuslik."

"Raha ei haise," on saudide graafikust maas olemist kommenteerinud Šveitsi ajaleht Blick, mis toob välja, et mitmed klassikalised Euroopa F1 etapid on välja suremise ohus, samal ajal kui Kataris ja Saudi Araabias ollakse valmis F1 sarjale maksma viis korda suuremaid summasid.