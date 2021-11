Ajaleht: kriisikoosoleku teinud Manchester United otsustas Solskjaeri vallandada

The Suni andmetel on Solskjaer oma mängijate ja abipersonaliga juba hüvasti jätnud. Klubi eesmärk on talle ametlikult sulg sappa anda 48 tunni jooksul alates mängu lõpuvilest.

"Meil on piinlik kaotada nii, nagu me teeme. Teame, et meil on käsil väga paha seeria, aga see käib jalgpalli juurde ning ma tean, et fännid toetavad klubi. Vahel tuleb sul vabandada ning seda ma ka tegin. Mõistan, et neil on õigus arvamust avaldada."