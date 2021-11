Sebastien Ogier üllatas iseennastki: kaotan palju aega, aga olen ikka liider

"Ausalt öeldes ma ei uskunud, et õhtul liidrikoha tagasi võtan. Olen algusest peale riske vältinud. Kaotan selle tõttu tihti aega. Aga nüüd olen taas liider," rääkis Toyota sõitja pärast võistluspäeva lõppu WRC All Live'ile.

"Võib-olla tõi mulle õhtul kruusalõikudel edu Elfynist erinev rehvivalik. Homme tuleb lihtsalt kruiisida ja vahet hoida. Etapivõit oleks kirss tordil, aga sel rallil pole esikoht peamine eesmärk," lisas Ogier.

Enne pühapäevast kolme katset edestab Ogier Evansit poole sekundiga. MM-sarja üldarvestuses on tema edu tiimikaaslase ees 17 punkti, mis tähendab, et kaheksandat tiitlit võib väärata ainult suur sõiduviga või tehniline probleem.