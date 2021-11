Flora võttis põhitegijate väravate toel olulise võidu

Flora on 29 mänguga kogunud 70 punkti. Levadial on 71 punkti ja neil on üks mäng varuks. Homme kohtub Levadia Tallinnas Paide Linnameeskonnaga. Tiitli saatus otsustatakse suure tõenäosusega kahes viimases voorus, kus Flora ja Levadia lähevad omavahel vastmisi.