Nikolai Novosjolov võttis Katrina Lehise kaotuse järel süü enda peale. Lehis: süsteem ei lugenud kaht minu torget ära

Lehise treener Nikolai Novosjolov võttis kaotuse järel süü enda peale. "Me olime mõlemad Katrinaga omajagu närvis," rääkis Novosjolov Delfile. "Alguses oli vehklemine kontrolli all, aga siis hakkas relv tõrkuma."

Viimase kolmandiku lõpus tekkis 11:11 seisul matši ka mõneminutiline paus, kus vahetati välja Lehise mõõk. Novosjolovi sõnul oleks seda tulnud juba varem teha. "See ei registreerinud vähemalt kolme torget. See oli minu viga, ma oleksin pidanud varem mõõga välja vahetama, aga olin ka ise närvis ja seetõttu tegin vale otsuse."

"Seisult 11:9 ei lugenud süsteem kaht minu torget ära. Mõõk oli paindes, aga tuli ei süttinud," lisas Lehis. "Turniiri esimesed matsid on mulle alati keerulised, vajan lahti vehklemist. Kui tehnika ka veel tõrgub, siis olen mina võimetu. Ju pidi nii minema. Homme on naiskonna võistlus, siis võtame uue relva ja loodan, et läheb paremini."