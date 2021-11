Anett Kontaveit on kadunud Hiina tipptennisisti pärast väga mures

"Olen väga kurb selle olukorra pärast. Ma loodan, et temaga [Peng Shuai] on kõik korras ja ta saab koheselt koju pöörduda. Minu mõtted on tema ja tema perekonnaga," kirjutas Kontaveit.

Täna võttis sellel teemal sõna ka ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo. "Oluline oleks saada tõendeid tema [Peng] asukoha ja heaolu kohta. Samuti loodame, et tema esitatud väidete kohta algatatakse läbipaistev uurimine," ütles ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo pressiesindaja Liz Throssell reedel.



Mure Pengi olukorra pärast kasvas sel nädalal veelgi, kui Hiina riigimeedia CGTN avaldas kolmapäeval ekraanipildi Pengi nimel saadetud meilist. Tenniseliidu WTA tegevjuht Steve Simon on öelnud liidu pressiavalduses, et ei usu, et meili kirjutas Peng.