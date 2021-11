Meeste ja naiste rahvaliigast võttis tänavu osa ligi 2000 mängijat

„Viimastel aastatel on osalejate arv püsinud stabiilselt 2000 ringis, mis annab meile märku, et huvi liigade vastu on suur ja näitab, et tulevikus on potentsiaali osalejate arvu kasvatada. Tänavu oli küll hooaja lõpp koroonaviirusega seoses keeruline ning paraku ei olnud võimalik B-tasandil mängudega jätkata. Seevastu on hea meel, et meil õnnestus korraldada finaalipäev, kus selgusid võitjad nii naiste kui ka meeste arvestuses,” lausus Eesti Jalgpalli Liidu rahvajalgpalli osakonna juhataja Teet Allas.