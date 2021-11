Striimer Signe Jeletski ennustab, kes viib koju 425 000 dollarit e-spordi tippsündmuselt BLAST

„Väga raske on ette öelda, kes võidab ja kes kaotab, kuna seekord mängitakse offline’is, see tähendab arena’l kohapeal, kus on publik. Kindlasti mõjutab see mägijaid ning tulemust,” rääkis Signe. „Kodus mängides oled ju alati enesekindlam, rahva ees ja võõras ümbruses ei suudeta alatihti endast 100% anda.”

Suurfavoriit on Signe sõnul kindlasti eelmise aasta võitja NAVI, kes tõi hiljutiselt Majori turniirilt esimese koha. Tegelikult tasuks tema sõnul silma peal hoida kõikidel mängudel, sest üllatajaid jätkub igaks turniiriks.

Blast on CS:GO üks suurimaid rahvusvahelisi e-spordi turniire, kus osalevad parimatest parimad. BLASTil on hooajad sügisel ja kevadel, hetkel ongi ees sügishooaja turniir, mis toimub Kopenhaagenis ja mille võitja saab pääsu suurfinaali. Kevadturniiri alusel on tänaseks teada juba kolm meeskonda, kes BLASTi suurfinaalis kindlasti osalevad, need on Heroic, Gambit ja NAVI, viimases näeb Signe ka tänavuse hooaja favoriiti.

BLAST World Final ehk suurfinaal toimub juba 14.–19. detsembril ja auhinnaks on miljon dollarit. Kokku osalevad suurfinaalis kaheksa tiimi, millest kaks on BLASTi kevad- ja sügishooaja võitjad. Ülejäänud tiimid kujunevad välja teiste liigade tabelitest.