TSA Kalev kindlustas võiduga G4S Noorteliiga üle liidrikohta

Siim Laur viskas võitjate parimana 26 punkti. Noorteliiga meeskonnale tõi Espen Mägi 19 punkti ja üheksa lauapalli.

TSA Kalev on võitnud kõik seitse mängu. Lisaks neile jätkavad täiseduga Tartu Ülikool/Eviko ja TERE Kadrina Karud, kelle mõlema arvel on kuus võitu. Noorteliigal on nüüd tabelis kolm võitu ja kolm kaotust.

