Andrea Adamo: on teatud piirid, mida me enam ületada ei suuda

"Me ei saa olla õnnelikud. Pean aga ausalt tunnistama, et kui nägime sõiduolusid, siis midagi väga muud me ei oodanud ka," tunnistas Hyundai pealik Adamo WRC All Live eetris. "Tiim on viimaste aastatega teinud väga head tööd, aga on teatud piirid, mida ei saa enam ületada. Meil on väga kiire auto, aga keerulistes kohtades on meil probleeme. Kuskile peituda pole."