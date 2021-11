DELFI AUSTRIAS | Stubai MK-etapil finaali jõudnud Kelly Sildaru: närv oli kindlasti suurem kui tavaliselt

"Eks närv oli kindlasti suurem kui tavaliselt," rääkis Sildaru Delfile. "See on ka loomulik, kuna on pikk võistluspaus olnud ja ei alguses ei pruugi teada, mida oodata. Ma ei saa öelda, et see enesekindlust mõjutaks, aga ei ole ideaalselt saanud tervet run'i läbi teha. Peale esimest ringi oli juba päris hea olla."

"Park iseenesest on mõnus, ehkki miinus on võib-olla see, et kõik asjad on koos," lisas Sildaru võistlustingimuste kohta. "Usun, et on lihtsam võistelda kohas, kus varem sõitnud oled."