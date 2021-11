Kalle Rovanperä ei tohi Monzas võidu nimel heidelda: päris kohutav tunne on autos olla, kui ei saa piiri peal suruda

Rovanperä tiimikaaslased Sebastien Ogier ja Elfyn Evans heitlevad MM-tiitli nimel ning seega on Rovanperäle antud ülesandeks tuua oma masin kindlalt finišisse, et meeskondlik karikas koju tuua. Kuna Toyota edu Hyundai ees on 47 punkti, piisab Jaapani autotootjale juba sellest, kui vähemalt üks Toyota on esiseitsmes.

Nii ongi Rovanperä esimesed kaks kiiruskatset läbinud väga rahulikus tempos. Soomlane on WRC arvestuses kümnes, kaotades liidrile Ogier'le koguni 1.02,1-ga.

"Ausalt öeldes on päris kohutav tunne autos olla, kui ei saa piiri peal suruda. Väga raske on lihtsalt veidi vähem tempot teha," sõnas Rovanperä WRC All Live vahendusel teise kiiruskatse järel. "Ma ei võta ühtegi riski. Peame ralli läbi sõitma, et kindlustama tiimile punkte, kui (Ogier' või Evansiga) peaks midagi juhtuma."

"Loomulikult pole see meie jaoks kõige mugavam olukord, aga pean olema meeskonnamängija. See nädalavahetus on tiimi jaoks väga oluline," lisas Rovanperä.