BLOGI JA FOTOD | Kelly Sildaru pääses kindlalt Stubai MK-etapi finaalvõistlusele

Mullu võidutses Stubais Tess Ledeux, kellele järgnesid norralanna Johanne Killi ja hiinlanna Eileen Gu. Seekordse võistluse eel loetakse kolmeks soosikuks Gu’d, Ledeux’d ja Sildaru. Killi on pikalt ravinud rasket põlvevigastust, kuid on Stubais ikkagi kohal.

Austria suusakuurordis on võistlemassisuliselt kogu ala koorekiht. Starti on tulemas šveitslannad Sarah Höfflin, Mathilde Gremaud ja Giuli Tanno, ameeriklannad Maggie Voisin, Caroline Claire ja Marin Hamill, britid Kirsty Muir ja Katie Summerhayes, venelanna Anastassia Tatalina ning kanadalanna Megan Oldham. Kokku on stardis 30 naist.

Lisaks on Stubais mängus ka punktid Pekingi olümpiamängudele pääsemiseks. Pargisõidu ja Big Airi ühise pingerivi põhjal pääseb lõpuks olümpiale 30 sportlast. Sildaru on antud edetabelis praegu 96 punktiga 28. kohal. Eestlanna tagasihoidlik koht tuleneb sellest, et mullu X-Mängudel saadud vigastuse ja tänavu oktoobris saadud pöidlatrauma tõttu on ta seni osalenud ainult kahel MK-etapil, kus OM-punkte jagatud. Konkurendid on samal ajal startinud juba maksimaalselt kaheksal vastaval jõuproovil.