Rangers leidis Steven Gerrardile mantlipärija

"Mul on nii vedanud, et saan töötada meeskonnaga, mis on igal rindel suurepärasel positsioonil ja millel on võitmise kogemus," kommenteeris 106 korda rahvuskoondises mänginud hollandlane. "Ootan põnevusega juba tehtud töö jätkamist ja tõhustamist ning olen tänulik võimaluse eest taas selles tohutus jalgpalliklubis töötada."