DELFI VIDEO AUSTRIAST | Kelly Sildaru MK-etapi eelõhtul: reilid on siin üpris rasked, kuid päeva lõpuks leidsin lahenduse

„Sain terve sõidu ja võistluskava tehtud. Reilid on siin üpris rasked, kuna reilide vahel on vähe ruumi. Võtab natuke aega, et paika saada, kuidas pidurdada või hoog parajaks teha. Päeva lõpuks leidsin lahenduse,” tunnistas Sildaru rõõmsalt.