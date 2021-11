PEEP PAHVI AJAHÜPPED | Helen Nelis-Naukas: minu juurde ei julge last tuua need, kes ei taha minna tippu

Sporditeemalises videopildiga podcastis räägib Nelis-Naukas sellest, kuidas ta oma isa Endel Nelise jälgedes sai vehklemistreeneriks ja miks ta ise sportlasena tippu ei jõudnud. Ta räägib ka sellest, mida on vaja, et jõuda spordis tippu ning milliseid emotsioone õpilaste võidud temas tekitavad.

Juttu on ka sellest, kuidas suhtuvad õpilased ja nende vanemad temasse kui treenerisse ning arutletakse ka Nelis-Naukast saatvate skandaalide ning mõistagi ka tema kuulsaima õpilase Katrina Lehisega lahkumineku üle. Nelis-Naukas leiab, et meedia pole neid teemasid käsitledes õigesti käitunud. „Kaua meedia kisub vanu asju üles? See on inetu. Aitab, läheme edasi!“ lausus ta.