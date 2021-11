Kaunase Žalgiris tugevdas rivistust tuttava mängijaga

“Teame Regimantast hästi, kuna ta tegi oma esimesed professionaalsed sammud meie süsteemis. Ta on mitmekülgne mängija, kes suudab meie meeskonda kahel positsioonil aidata. Eriti praegu on see oluline, kui ootamatud vigastused on isegi meie treeningprotsessi keeruliseks muutnud," sõnas Žalgirise direktor Paulius Motiejunas, vahendab Eurohoops.