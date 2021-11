KUUES KÄIK | Monza ralli eel. Taktikaliste mängudega liiale läinud Ogier`l on lihtsam sõita kiiremini, kui rihtida neljandat kohta

Hooaja viimase MM-ralli sissejuhatavas „Kuuenda käigu“ podcastis arutlesid Urmo Aava ja Peep Pahv selle üle, kui suur on Elfyn Evansi võimalus Monzas Sebastien Ogier rallikuninga troonilt tõugata. Hooaja esimesest kuuest rallist neli võitnud Ogier pole hooaja teises pooles õiget kiirust näidanud.

„Hooaja teises pooles tekkis tunne, et Ogier kaotab oma taktikaga tiitli ära,“ märkis Aava. Samas ei usu ta, et seitsmekordne maailmameister tunneb õlul pinget, lõpetada karjääri viimane täishooaeg tiitliga. „Tiitliga lõpetamine on romantiliselt tore, aga ei suurt pinget tal ilmselt pole.“